الشيخ محمد بن زايد يأمر بصرف "عيدية" لأطفال أسر المساعدات الاجتماعية بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أبناء الإمارات، فرحتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع على مستوى الإمارات والمسجلين في الحكومات المحلية في إمارات الدولة.

وتشمل "العيدية" الأطفال دون سن 18 عاماً، وذلك لإدخال البهجة والسرور في نفوس جميع الأطفال في هذه المناسبة المباركة.

وتأتي مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه الأطفال في إطار اهتمامه بمشاركة أبنائه الأطفال وعائلاتهم فرحة العيد والحرص على نشر الفرح والسعادة لدى فئات مجتمع الإمارات كافة في جميع المناسبات.

وتعذرت رؤية هلال شهر شوال في دولة الإمارات، مساء السبت، ليكون يوم غدٍ الأحد هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان، والإثنين أول أيام عيد الفطر 2022.

وذكرت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في دولة الإمارات أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الإثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.