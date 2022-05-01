الرئيس: مقبلون على مرحلة مهمة.. ومنح نقدية للعمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.. نص كلمة السيسي باحتفال عيد العمال



الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة لمستقبل الوطن.

وأضاف في كلمة له بمناسبة عيد العمال، أنّ هذا الأمر يتطلب إسهامات من عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح، مشدّدًا على أن الإنسان هو محور التنمية وركيزتها فعزمت الدولة على الاستثمار فيه عبر تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته.

وأشار إلى أنّ الدولة حققت إصلاحًا ملحوظًا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت مؤشراتها الدولية في هذا الصدد.



كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة قامت بتقديم منح نقدية للعمالة غير المنتظمة فضلا عن تمكينهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

وأكد الرئيس السيسي بالقول: لم نتوان عن دعم أصحاب الأعمال خلال أزمة كورونا حيث أصدرنا حزمة من الإعفاءات المالية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، إننا تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا، وأشادت بإجراءاتنا المتخذة المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.

وشهد الأسبوع المنقضي، نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي المستويين الداخلي والخارجي، إضافة إلي عدد من التوجيهات المهمة فى مختلف القطاعات.

ووجه الرئيس السيسي، التهئنة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله بأن يعيده على مصر بكل خير. وقال الرئيس السيسى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قال الرئيس السيسى، إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عاليًا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى ألقاها منذ قليل بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.