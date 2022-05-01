شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله السلامة والأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة .

كما هنأ النائب حازم الجندي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بتلك المناسبة المباركة .

وقال الجندي، إنه تحت قيادة الرئيس السيسي بدأت مصر عهدا جديدًا من الأمن والاستقرار والتطلع لمستقبل أفضل، فضلًا عن تجاوز الدولة كافة المشكلات التي كانت تواجهها سابقًا، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في تخطي الكثير من الأزمات المتلاحقة، وبإصرارًا كبيرًا على النجاح سعت في انتشال الوطن من تلك الأزمات وإيجاد الحلول المناسبة لتخطيها، كما نجحت بشهادة الجميع في الخروج بالوطن من دائرة الفوضى والضعف وتردي البنية التحتية إلى بر الأمان، وإقامة المشروعات العملاقة، وخلق مناخ جاذب للاستثمار .

واختتم عضو مجلس الشيوخ، قائلًا: "ما شهدته مصر طوال السنوات الماضية من تنمية شاملة في كافة المجالات، يدفعنا جميعا للوقوف خلف القيادة السياسية والشد على أيديها لاستمرار العطاء والبناء المستمر لنهضة الدولة ، ومن أجل التقدم والازدهار والذي شمل كافة أرجاء الوطن بمشاريع ضخمة من حياة كريمة إلى العاصمة الإدارية وغيرها من الإنجازات التي شهدتها مصر طوال السنوات الماضية".