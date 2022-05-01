شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علي مصر والأمة العربية والإسلامية بكل خير، كما توجه بالتهنئة لكل أعضاء حزب الوفد داعيا الله أن يعيده علي الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقال "يمامة"، إن عيد الفطر يأتى هذا العام وسط أجواء من التقارب بين أطياف الشعب المصري، وحالة من الالتفاف حول القيادة السياسية الواعية والحكيمة ، مؤكدا على أهمية الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري.

من جانبه أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد ، أن مصر نجحت في سنوات قليلة تحقيق قفزات عظيمة على جميع المستويات أبهرت الجميع ونالت تقدير وإشادة العالم،مؤكدا أن الشعب المصري يقف بكل صلابة خلف قيادته، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، ومعارك التطوير والتنمية من أجل تشييد الجمهورية الجديدة التى تناسب مصر وتاريخها ومكانتها .