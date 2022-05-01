شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي» : أطنان الحبوب محتجزة في الموانئ الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الامم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تخلف أثارا خطيرة على قدرتها على توصيل المساعدات الأغذية اللازمة بصورة عاجلة للدول حول العالم، حيث أن معظمها محتجز في الموانئ الأوكرانية.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا مارتن فريك : حاليا، هناك نحو 5ر4 مليون طن من الحبوب محتجزة في الموانئ الأوكرانية وعلى متن سفن ولا يمكن استخدامها".

ويعد تصدير الأغذية صعبا للغاية حيث لا يمكن الوصول للموانئ الأوكرانية والطرق البحرية للبلاد بسبب الغزو الروسي.

ويشار إلى أنه حتى بدء الحرب، كانت أوكرانيا من أهم منتجي القمح في العالم بالاضافة إلى كونها أكبر منتج للذرة.

وتعتمد الكثير من الدول على القمح الرخيص من أوكرانيا. وتعد الحبوب مهمة للمساعدات الغذائية. وقال فريك" هناك حاجة ملحة للغذاء من أوكرانيا".