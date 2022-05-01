شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تلغي فحص كورونا للقادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت السلطات الماليزية إلغاء شرط خضوع المسافرين الماليزيين والدوليين القادمين للبلاد لاختبارات كورونا قبل مغادرة بلادهم وبعد وصولهم ماليزيا ابتداء من اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن السلطات القول إن هذه القواعد سوف تنطبق على المسافرين الملقحين من عمر 18 عاما فأكثر، وبالنسبة للذين يبلغون من العمر 17 عاما فأقل بغض النظر عن وضعهم من تلقى التطعيم.

كما سوف تستثني السلطات من الخضوع لاختبار كورونا، الذين لديهم تاريخ إصابة بفيروس كورونا أو تعافوا من الاصابة بالفيروس قبل ستة أيام إلى 60 يوما، بغض النظر عن وضعهم من تلقى اللقاح، كما لن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لدى وصولهم.

مع ذلك، يتعين على المسافرين الذين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر ولم يتلقوا التطعيم أو لم يحصلوا على جرعات اللقاح بالكامل الخضوع لاختبارات كورونا قبل يومين من المغادرة إلى ماليزيا.

وفي حال ثبتت سلبية الاصابة بفيروس كورونا، سوف يتعين أيضا على المسافرين الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة خمسة أيام في مقر إقامتهم.