زيلينسكي يبحث مع جونسون التطورات الميدانية في أوكرانيا والمساعدات العسكرية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستجدات النزاع العسكري في أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.



وذكر زيلينسكي على حسابه في "تويتر" السبت أنه يبقى على تواصل مع جونسون، مضيفا: "تحدثنا عن الوضع على ساحة القتال وفي ماريوبول المحاصرة، وناقشنا المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا والجهود الدبلوماسية اللازمة لإحلال السلام".

وحذرت روسيا غير مرة من أن شحنات الأسلحة الغربية التي تصل إلى أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية تشكل هدفا عسكريا مشروعا لقواتها.

وأعلن الرئيس الأوكراني أنه أجرى اليوم أيضا محادثات هاتفية مع الرئيس السويسري يغناسيو كاسيس حيث أشار إلى المساعدات الإنسانية التي تتسلمها كييف من برن.

وأوضح أن المكالمة تطرقت خصوصا إلى التحضيرات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا ودور الوسيط الذي تلعبه سويسرا في تقديم الخدمات القنصلية إلى الأوكرانيين المتواجدين في روسيا.

ويأتي ذلك بعد مكالمة أخرى أجراها زيلينسكي في وقت سابق من اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.