الرئيس الفرنسي: سنساعد كييف في جمع أدلة على "جرائم حرب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن باريس ستواصل مساعدة كييف في مجال "جمع أدلة على جرائم حرب".



ونقلت قناة "BFMTV" عن قصر الإليزيه أن ماكرون تعهد أثناء مكالمة هاتفية مع زيلينسكي، اليوم السبت، بتمديد عمل الخبراء الفرنسيين الذين "يساعدون في جمع هذه الأدلة".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، سابقا، بأن ماكرون قال إن بلاده ستعزز مساعداتها العسكرية والإنسانية لكييف.

ووصلت إلى أوكرانيا في 11 أبريل الجاري مجموعة من الخبراء التابعين لوزارة الداخلية الفرنسية للبحث عن "أدلة على جرائم حرب وجمعها". وتضم هذه المجموعة اثنين من خبراء الطب الشرعي وحوالي 15 من رجال الشرطة.

من جانبها بدأت النيابة العامة للمحكمة الجنائية الدولية في 2 مارس الماضي التحقيق في الأعمال الروسية في أوكرانيا. وأعلن نائب المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 11 مارس الماضي بأن مجموعة التحقيق التابعة للمحكمة قد بدأت في جمع الأدلة في إطار هذا التحقيق.