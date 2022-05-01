الدفاع الروسية تؤكد أن أوكرانيا تزود أوروبا بالحبوب مقابل الأسلحة رغم نقص الغذاء فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية أرسلت 20 مليون طن من الحبوب والماشية إلى رومانيا على الرغم من نقص الغذاء في البلاد، وذلك مقابل أسلحة وذخائر أجنبية تلقتها.



وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا للبيانات المتاحة، نظمت السلطات الأوكرانية يوميا عن طريق الشاحنات والسكك الحديدية وعن طريق السفن من ميناء إسماعيل على نهر الدانوب عمليات تصدير ضخمة للحبوب والذرة والمحاصيل الزيتية والماشية إلى رومانيا، وتم تصدير حوالي 20 مليون طن".

وأضافت:"وعلى طريق العودة يتم إرسال الأسلحة الأجنبية والذخيرة إلى أوكرانيا مقابل المنتجات الزراعية التي تم إرسالها".

وشدد على أن "كل هذا يحدث بالتزامن مع نقص حاد في الغذاء في البلاد".