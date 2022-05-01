إصابة 3 جنود سوريين جراء قصف مسلحين لمواقع تابعة للقوات الحكومية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب ثلاثة جنود سوريين بجروح جراء قصف مسلحين لمواقع تابعة للقوات الحكومية في محافظتي حلب واللاذقية.



وأعلن الأدميرال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم السبت، عن إصابة الجنود السوريين بجروح، نتيجة هجمات شنها مسلحون في محافظتي حلب واللاذقية.

ولفت جورافليوف إلى أنه "في محافظة حلب، أصيب جندي سوري نتيجة قصف مدفعي نفذه إرهابيون من منطقة أسوس على مواقع القوات الحكومية في منطقة كفر حلب".

كما كشف المسؤول الروسي عن إصابة جنديين آخرين بجروح، نتيجة هجمات بالرشاشات نفذها إرهابيون من منطقة تديل على منطقة عجيل، وكذلك من منطقة مكبيس على منطقة بالا.

وأضاف جورافليوف أنه تم خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تسجيل إطلاق خمس قذائف من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، سقطت منها "في محافظة حلب 4 قذائف، وفي محافظة اللاذقية قذيفة واحدة".