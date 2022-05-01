المالية: طرح 50% زيادة من العملات المعدنية "الفكة" في الأعياد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إنه يتم زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بنسبة 50% في الأعياد؛ لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى.

وأضافت الوزارة أن ذلك يسهم في التيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافي حدوث أي اختناقات فى مواقف السيارات أو الأسواق.

وذكرت وزارة المالية أن إجمالي إنتاج العملات المعدنية المساعدة "الفكة" شهريًا يصل إلى 45 مليون جنيه.

وإلى جانب توفير العملات المعدنية المساعدة، تعمل مصلحة سك العملة والخزانة العامة على توثيق المراحل التاريخية التي مرت بها مصر عبر الميداليات والعملات التذكارية وغيرها من الأشكال المسكوكة لهذا الغرض.

ومن بين الأعمال التي نفذتها المصلحة في هذا الإطار: ميداليات تذكارية لأسرة محمد علي، وعملات ذهبية وفضية للهجرة النبوية الشريفة، ومرور 14 قرنًا على نزول القرآن الكريم، وعملات تذكارية بمناسبة العيد الألفي للأزهر، وموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

ومن بين هذه الأعمال أيضا عملات تذكارية لمئوية بنك مصر، والمتحف المصري بالتحرير، وميدالية تذكارية توثق زيارة الملك فؤاد إلى فرنسا، ومجسم للكعبة المشرفة، إلى غير ذلك من المقتنيات الثرية.