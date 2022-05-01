تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل، والفاصوليا، بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة، والفلفل الحامي البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

يقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 12 جنيها.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.