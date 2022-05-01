الماعز بـ85 جنيهًا والضاني 75.. ركود في سوق الغنم بالسويس - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شهد سوق الأحد في منطقة الألبان الجديدة بمحافظة السويس اليوم الأحد، ركودًا في حركة البيع والشراء للأغنام والماعز، بينما شهدت إقبالًا على شراء الخضروات والفاكهة.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من سوق الأحد في منطقة الألبان الجديدة بمحافظة السويس لاستعراض متوسط حركة البيع والشراء والأسعار.

وتراوحت أسعار الأغنام والماعز الحية "القائم" بين متوسط 85 جنيهًا للماعز، بينما سجل سعر الضأن متوسط 75 جنيهًا للكيلو.