شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إحباط محاولة لخرق أحد الأنابيب النفطية في ميسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولة لخرق أحد الأنابيب النفطية في محافظة ميسان شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المديرية، القول في بيان، إن "مفارز الفوج الحادي عشر التابع إلى شرطة نفط الجنوب تمكنت من إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في قضاء قلعة صالح التابع لمحافظة ميسان".

وأضافت أنه "تم الكشف المبكر عن المحاولة للخرق بعدما قامت عصابة بمد أنبوب مطاطي محاولة خرق الأنبوب وربطه بدار مهجورة"، مشيرة إلى أن "القوة تمكنت من ضبط عجلة صهريج تابعة للعصابة في محل الحادث".

وتم فتح تحقيق مفصل بالحادث في أحد مراكز شرطة النفط.