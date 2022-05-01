شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل توفر خاصية جديدة لتعزيز أمن البيانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت شركة خدمات الإنترنت جوجل خاصية جديدة إلى متجرها الإلكتروني "بلاي ستور" لتعزيز عوامل الأمان والمحافظة على خصوصية المستخدمين باسم "أمن البيانات " (داتا سيفتي)، حيث تعرض للمستخدمين إرشادات الأمن والخصوصية في إي تطبيق مثل طريقة جمعه للبيانات وحمايتها واستخدامها قبل تنزيل التطبيق.

وذكرت جوجل في منشور عبر الإنترنت "سمعنا من المستخدمين ومطوري التطبيقات أن عرض البيانات التي يجمعها أي تطبيق دون سياق إضافي ليس كافيا. لذلك صممنا قسم داتا سيفتي لكي يسمح للمطورين بتقديم عرض واضح للبيانات التي يجمعها التطبيق والغرض من جمعها وطريقة استخدامها بعد ذلك".

وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن قسم "داتا سيفتي" يعرض ما يلي:

هل يجمع مطور التطبيق المطلوب بيانات المستخدمين ولأي غرض

هل يقوم المطور بتبادل البيانات مع طرف ثالث

عوامل الأمان في التطبيق مثل تشفير البيانات أثناء النقل وهل في مقدور المستخدم طلب حذف البيانات الخاصة به

هل يلتزم التطبيق بمعايير جوجل بلاي الأسرية والتي تستهدف توفير حماية أكبر للأطفال عند تعاملهم مع بلاي ستور

كانت جوجل قد أعلنت لأول مرة عن خدمة "داتا سيفتي" لأول مرة في يوليو الماضي وهي تغطي كل التطبيقات التي يعرضها بلاي ستور سواء التي تطورها جوجل أو يطورها أي طرف آخر.