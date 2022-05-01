30 أبريل , 2022
قامت النجمة الهوليوودية أنجلينا جولي، مبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بزيارة مفاجئة للفيف في غرب أوكرانيا السبت حيث تحدثت مع نازحين وشوهدت في مقهى.
وكتب حاكم منطقة لفيف مكسيم كوزيتسكي على تلغرام «بالنسبة إلينا جميعاً، كانت هذه الزيارة مفاجأة» مرفقاً المنشور بصور ومقاطع فيديو للممثلة وهي تلعب مع أطفال وتقف مع متطوعين.
وفي أحد المستشفيات، زارت أطفالاً أصيبوا بتفجير يوم 8 نيسان أمام محطة كراماتورسك في شرق البلاد، والذي نسب إلى روسيا وأسفر عن مقتل أكثر من 50 مدنياً، بحسب الحاكم.
وتحدثت أنجلينا جولي مع أوكرانيين اضطرّوا للفرار من مناطق القتال ومتطوعين يقدمون المساعدة النفسية للنازحين في محطة قطار لفيف.
وشوهدت الممثلة بزي غير رسمي وسترة رمادية وحقيبة ظهر في مقهى في لفيف حيث صورتها الأوكرانية مايا بيدوريتسكا التي نشرت المقطع على فيسبوك.
وكتبت في تعليق على الفيديو «أحتسي قهوتي وأشاهد أنجلينا جولي في لفيف، إنها جميلة جداً».
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة مفاجئة لأنجلينا جولي إلى أوكرانيا... لعب مع الأطفال وحديث مع النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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