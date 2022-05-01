30 أبريل , 2022
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).
قال متحدث من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال بين الزعيمين، اليوم السبت بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا.
وأضاف المتحدث أن جونسون «أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عنم أنفسهم».
وتابع أن جونسون عرض أيضاً مواصلة الدعم البريطاني في المجالين الاقتصادي والإنساني.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون لزيلينسكي: ملتزم بدعم أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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