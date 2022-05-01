هفوة جديدة لبايدن تثير موجة انتقادات

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

في هفوة جديدة، تلعثم الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال خطاب حول تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، عند الإشارة إلى مجموعة رجال أعمال روس بأنّهم «لصوص» (كليبتوكراسي)، ما أثار انتقادات عدد من النواب.

فقد قال بايدن في خضم حديثه، إنه سيرسل حزمة دعم شاملة للكونغرس، من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتكيف مع الأوليغارشية الروسية، وفق تعبيره.

كما شدد على أن إدارته «ستحجز المكتسبات التي حققوها بطرق غير مشروعة، وستستولي على سفنهم الخاصة، ومنازلهم الفاخرة، وكل مكاسبهم».

لكنه تلعثم عندما وصل إلى آخر جملة ، قائلاً «الناجمة عن كليبتو – بوتين.. ك، نعم، كليبتوكراسي، الفتيان الذين هم كليبتوكراسيس. ها ها ها».

فما أثار جملة من الانتقادات الأميركية. إذ اعتبر المدير التنفيذي لـ«America Matters» جيم هانسون، أن «أميركا تستحق الأفضل»، وفق تعبيره.

بدوره غرد السيناتور عن ولاية أركنساس توم كوتون، مرفقاً الفيديو، وقال «مقطع مقلق».