"المعابر والحدود" في غزة تعلن آلية عمل معبر رفح.. خلال إجازة عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء السبت، عن آلية عمل معبر رفح البري جنوبي القطاع، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الإلكتروني، أن إجازة عيد الفطر المبارك في معبر رفح البري، ستبدأ اعتبارا من صباح يوم الأحد، وتستمر حتى مساء الخميس 5 مايو 2022.

وأشارت إلى أن المعبر سيكون مغلقا خلال الأسبوع الجاري، على أن يعاد فتحه اعتبارا من صباح الأحد 8 مايو 2022.