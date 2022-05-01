بلينكن ونظيره الأوكراني يناقشان عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، شروط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدة مالية لكييف بقيمة 33 مليار.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم السبت، إنه خلال المفاوضات، ناقش بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا شروط وأحكام عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، وكذلك مساعدة كييف بمبلغ 33 مليار دولار.

وأجريت المفاوضات يوم السبت عبر الهاتف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن وزارته قدمت تحديثا لخطط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بما في ذلك الزيارات الأولى إلى لفوف هذا الأسبوع، وكذلك خطط العودة إلى كييف في أقرب وقت ممكن.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس يوم الأربعاء إلى الموافقة على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، تشمل أكثر من 20 مليار دولار كمساعدات عسكرية و8,5 مليار دولار كمساعدات اقتصادية و3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية. وطلب الزعيم الأمريكي من الكونغرس الموافقة على الطلب في أسرع وقت ممكن.