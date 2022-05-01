غوتيريش يدين تفجيرا استهدف مسجدا في كابل أدى لمقتل العشرات.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته لتفجير استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابل يوم الجمعة وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال المتحدث باسم غوتيريش فرحان حق في بيان له إن "الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم على مسجد خليفة صاحب في غرب كابل خلال صلاة الجمعة".

وأضاف أن غوتيريش "يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للضحايا".

وتابع أن "الهجمات على المدنيين والمساجد، محظورة تماما بموجب القانون الإنساني الدولي".