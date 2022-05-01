شكرا لقرائتكم خبر عن محو الأمية ضمن جهود "حياة كريمة" لتحسين حياة المواطن بالريف.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية على استغلال كافة الإمكانيات في إنجاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ووضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار.

وبحسب إعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزارء، مسبقا فقد وصلت نسبة الأمية في مصر وفقًا لتعداد 2017 إلى 25.8%؛ ولذا وضعت الحكومة خطتها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد، لتقليص تلك النسبة، وانعكس نجاح الحكومة في الإشادات والتقديرات الدولية للجهود المصرية المبذولة والإنجازات المتحققة للارتقاء بحياة الإنسان المصري وعقله ومستقبله، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في هذا الشأن، ونرصد تفاصيل جهود الحكومة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في هذا الصدد :

محو أمية (102,191) مواطنًا خلال العام المالي 2020/2021، محو أمية (74,235) مواطن في النصف السنوي الأول للعام 2021/2022، بقرى حياة كريمة.

-استثمار شباب الجامعات بالتعاون مع الجهات المختصة .

-تدريب 58147 معلما وموجها ومتابعا فنيا بهيئة تعليم الكبار.

-إعداد هيئة تعليم الكبار منهج يلائم ذوي القدرات الخاصة "نتعلم لنكون" وفتح فصول خاصة لهم.

-إتاحة فرص عمل لشباب الخريجين في مشروعات وبرامج محو الأمية "بنظام التعاقد الحر.

-التوعية الإعلامية لمحو الأمية، من خلال قوافل ولقاءات إعلامية، وبرامج تلفزيونية وإذاعية.

-تنفيذ "مبادرة حياة كريمة بلا أمية" في يوليو 2020 بالمرحلة الأولى من المبادرة في 143 قرية ضمن 11 محافظة.

-فازت مصر بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021 عن تجربة جامعة عين شمس بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت بالمناطق الريفية.