شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون : بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع تواصل العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال بينهما، بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا، وفق متحدث من مكتب جونسون.

وأكد جونسون أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم.

كما عرض مواصلة الدعم البريطاني في المجالين الاقتصادي والإنساني، بحسب رويترز.

أتى ذلك بعد أن شددت وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق، السبت، على أن ما وصفته بـ"الهجوم الروسي" على أوكرانيا "بربري وغير مبرر" على الإطلاق.