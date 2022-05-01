شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل دهسا أثناء سباق شاحنات في التشيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي طفل دهسا تحت عجلات شاحنة مشاركة في سباق رياضي للشاحنات في جمهورية التشيك.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" يوم السبت، إن عمل الطبيب اقتصر على إعلان وفاة الطفل.

وتضمنت المسابقة -التي يطلق عليها اسم "تجربة الشاحنات" وتجرى في مدينة كلادنو - استخدام الشاحنات للوصول إلى خط النهاية في التضاريس الوعرة لحفرة رملية.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وكان هناك حوالي 600 متفرج في الموقع.

وأوقف المنظمون السباق بعد الحادث المميت.