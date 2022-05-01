شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو: مدنيين لقوا حتفهم في قصف أوكراني قرب خيرسون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الإعلام الروسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قصف القوات الأوكرانية لقريتين في منطقة خيرسون أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.



وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة وروضة أطفال ومقبرة في قريتي كيسيليفكا وشيروكا بالكا. ولم تذكر معلومات عن عدد القتلى والجرحى أو متى وقع القصف.

ولم يصدر رد فوري من أوكرانيا على التقرير. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.