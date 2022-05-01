الرئيس الأوكراني يعلن مقتل 23 ألف جندي روسي حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 23 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بداية الصراع قبل أكثر من شهرين.



وفي كلمة له مساء أمس السبت عبر الفيديو، قال الزعيم الأوكراني إنه تم تدمير أكثر من ألف دبابة روسية وما يقرب من 2500 مركبة عسكرية أخرى.

ومن غير الواضح كم عدد الجنود الروس الذين قتلوا منذ بداية غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وحتى الآن أكدت روسيا مقتل أكثر من ألف جندي روسي فيما قدرت عدد المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا بأكثر من 23 ألفاً.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أمس السبت إنه تم تدمير أكثر من 2600 دبابة ومركبة مدرعة أوكرانية، وحوالي 650 طائرة بدون طيار علاوة على 142 طائرة و 112 مروحية خرجوا من الخدمة.

وتركز الجزء الكبير من العمليات القتالية على منطقتي لوهانسك ودونيتسك، المعروفتين أيضاً باسم دونباس، حيث يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا علي أجزاء كبيرة منهما.

وقال زيلينسكي "المحتلون يحشدون قوات إضافية لشن هجمات جديدة على جيشنا في شرقي البلاد"، مضيفاً "قاموا بحشد تعزيزات في منطقة خاركيف في محاولة لزيادة الضغط في دونباس".

وناشد الرئيس الأوكراني الجيش الروسي قائلاً: "لا يزال بإمكان كل جندي روسي إنقاذ حياته. من الأفضل أن تحيا في روسيا بدلاً من الموت على أرضنا".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تواصل المفاوضات لتشديد العقوبات ضد روسيا، حيث من المتوقع أن يصدر في المستقبل القريب قراراً بشأن فرض قيود على واردات النفط الروسية.