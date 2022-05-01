لندن تحقق في تقارير عن احتجاز روسيا لبريطاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تحقق وزارة الخارجية البريطانية في تقارير تفيد بأن روسيا احتجزت مواطناً بريطانياً بعد ظهور مقطع فيديو يظهر رجلاً يرتدي ملابس مموهة يجري استجوابه.



وفي مقطع الفيديو، الذي عُرض على التلفزيون الروسي، يبدو أن الرجل ذكر أن اسمه أندرو هيل.

ويتحدث الرجل بلكنة إنجليزية، وذراعه في جبيرة طبية وحول رأسه ضمادة ويمكن رؤية الدم على يده، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتمت مشاركة الفيديو، الذي لم يتم التحقق منه، عبر الإنترنت.

وتقوم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالتحقيق في هذه التقارير ودعم أفراد أسرة الرجل أيضاً.

وأدانت الوزارة استغلال أسرى الحرب لأغراض سياسية، ودعت إلى معاملة أي شخص محتجز معاملة إنسانية وفقاً لمتطلبات القانون الإنساني الدولي.

ويعتقد أيضا أن رجلين بريطانيين آخرين، يقال إنهما يعملان كمتطوعين في مجال المساعدات الإنسانية، احتجزتهما القوات الروسية في أوكرانيا.