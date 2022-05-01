صاروخ روسي يدمر مدرج مطار في أوديسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الأوكراني السبت، إن ضربة صاروخية روسية على مطار في أوديسا دمرت المدرج بصورة تجعله غير صالح للاستخدام.



وأكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية دكت منطقة دونباس في شرق أوكرانيا اليوم السبت، لكنها أخفقت في الاستيلاء على ثلاث مناطق تستهدف السيطرة عليها.

وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني في إفادتها اليومية إن الروس يحاولون السيطرة على مناطق ليمان في دونيتسك وسيفيرودونيتسك وبوباسنا في لوهانسك.

وأضافت "لا يحققون النجاح، القتال مستمر".

نقلت وكالة الإعلام الروسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قصف القوات الأوكرانية لقريتين في منطقة خيرسون أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة وروضة أطفال ومقبرة في قريتي كيسيليفكا وشيروكا بالكا. ولم تذكر معلومات عن عدد القتلى والجرحى أو متى وقع القصف.

ولم يصدر رد فوري من أوكرانيا على التقرير. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.