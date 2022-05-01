شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الروسي يكشف عن قصف 17 منشأة عسكرية أوكرانية ومقتل 200 جندي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الروسي إنه قصف 17 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة السبت، ودمر أيضاً مركز قيادة ومستودعاً لتخزين الصواريخ والمدفعية.



وأضافت وزارة الدفاع الروسية في منشور على الإنترنت أن الضربات الجوية خلال اليوم أودت بحياة ما يزيد على 200 جندي أوكراني ودمرت 23 عربة مدرعة.

ولم يشر المنشور إلى هجوم على مطار أوديسا قال الحاكم المحلي إنه أصيب بصاروخ روسي مما أدى إلى توقف المدرج عن العمل.