أوكرانيا تؤكد أن روسيا نهبت مئات آلاف الأطنان من الحبوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حددت كييف كمية الحبوب التي يزعم أن روسيا نهبتها من المناطق المحتلة جنوبي أوكرانيا وشرقيها.



وقال نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي عبر التلفزيون الأوكراني السبت: "لدينا اليوم عدة حقائق مؤكدة بالفعل أنه تم نقل بضع مئات آلاف الأطنان من مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوهانسك".

وكان 1.5 مليون طن من الحبوب مخزنة لاستخدامها كبذور وكذلك لإنتاج الغذاء في المناطق المذكورة.

وكانت وزارة الخارجية في كييف اتهمت روسيا أمس الجمعة بالفعل بنهب الحبوب من المناطق الأوكرانية المحتلة.

نقلت وكالة الإعلام الروسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قصف القوات الأوكرانية لقريتين في منطقة خيرسون أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة وروضة أطفال ومقبرة في قريتي كيسيليفكا وشيروكا بالكا. ولم تذكر معلومات عن عدد القتلى والجرحى أو متى وقع القصف.

ولم يصدر رد فوري من أوكرانيا على التقرير. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.