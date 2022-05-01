أوكرانيا تؤكد خروج 20 مدنياً من مجمع آزوفستال تمهيدا لإجلائهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

خرج عشرون مدنياً السبت، من مجمع آزوفستال حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتجّهوا إلى زابوريجيا، حسبما أعلنت كتيبة آزوف التي تؤمن حماية الموقع.



وقال نائب قائد كتيبة آزوف سفياتوسلاف بالامار: "نُقل عشرون مدنياً هم نساء وأطفال، إلى مكان مناسب ونأمل أن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا".

في وقت سابق السبت، أفاد مراسل وكالة أنباء تاس الروسية في المدينة أن 25 مدنياً بينهم ستة أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاماً غادروا المجمع الصناعي.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، بفرض حصار على مجمع مصانع الصلب حيث لا يزال مئات من المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين يحتمون في شبكة الأنفاق التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، ويتطلب وضع كثيرين منهم عناية طبية.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مراراً من أن تصفية المقاتلين في آزوفستال ستؤدي إلى وقف محادثات السلام مع روسيا.