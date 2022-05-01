شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يتعهد بدعم أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال بين الزعيمين، اليوم السبت، بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا.



وأضاف المتحدث أن جونسون "أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عنم أنفسهم".

وتابع أن جونسون عرض أيضاً مواصلة الدعم البريطاني في المجالين الاقتصادي والإنساني.