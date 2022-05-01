قتيل في ثاني تفجير خلال يومين في كابول.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون إن انفجار قنبلة في حافلة ركاب صغيرة في كابول، يوم السبت، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في ثاني انفجار بالعاصمة الأفغانية خلال يومين، مع تصاعد المخاوف الأمنية عشية عيد الفطر.



وقال خالد زدران المتحدث باسم قائد شرطة كابول لرويترز "قُتلت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون".

وأدى انفجار أمس إلى مقتل أكثر من 50 من المصلين بعد صلاة الجمعة داخل مسجد في كابول وسط سلسلة من الهجمات على المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، لكن جماعة أفغانية تابعة لتنظيم داعش كانت أعلنت مسؤوليتها عن معظم التفجيرات السابقة.

وتصاعدت المخاوف الأمنية في جميع أنحاء أفغانستان حيث تستعد البلاد للاحتفال بعيد الفطر، الأحد، تحت حكم طالبان لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً بعد الإطاحة بالحركة في أعقاب الغزو الأمريكي في عام 2001.