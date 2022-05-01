الخارجية الروسية: متفهمون أن النزاع النووي غير مقبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الخارجية الروسية، السبت، إن موسكو متفهمة أن النزاع النووي غير مقبول.



يأتي ذلك في خضم التوتر بين الغرب وروسيا على خلفية الحرب الدائرة منذ أكثر من شهرين في أوكرانيا.

وأمس، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا تعتبر نفسها في حرب مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع "إذا اعتبرنا أنفسنا في صراع مع الناتو سيزيد خطر اندلاع حرب نووية، ولا يمكننا أن نسمح بذلك".

وأضاف لافروف "لا نهدد أحدا بالحرب النووية، لكن الغرب هو من يتحدث عن ذلك".