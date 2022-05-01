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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام عراقية: تعرض محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار لقصف صاروخي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022
قال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار إن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غربي العراق.
وأضاف المصدر أن 3 صواريخ من نوع جراد سقطت في محيط قاعدة عين الأسد شمال غرب الأنبار.
ومن جهته قال التحالف الدولي ضد داعش إن صاروخا سقط على بعد 4 كيلومترات خارج قاعدة عين الأسد دون خسائر، وفقا للعين.
وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية، وتتجه أصابع الاتهام فيها لمليشيات وفصائل موالية لإيران.