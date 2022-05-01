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وسائل إعلام عراقية: تعرض محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار لقصف صاروخي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

قال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار إن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غربي العراق.

 

وأضاف المصدر أن 3 صواريخ من نوع جراد سقطت في محيط قاعدة عين الأسد شمال غرب الأنبار.

 

ومن جهته قال التحالف الدولي ضد داعش إن صاروخا سقط على بعد 4 كيلومترات خارج قاعدة عين الأسد دون خسائر، وفقا للعين.

 

وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية، وتتجه أصابع الاتهام فيها لمليشيات وفصائل موالية لإيران.

 

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