شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرة عسكرية روسية تنتهك المجال الجوي للسويد لفترة وجيزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

أعلن الجيش السويدي، مساء السبت، أن طائرة روسية بمحركات مروحية انتهكت المجال الجوي للبلاد لفترة وجيزة.



وقال الجيش السويدي إن طائرة عسكرية ذات محركات مروحية من طراز (إيه إن-30) حلقت في البداية فوق شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية الواقعة على بحر البلطيق في الليلة السابقة ثم اتجهت نحو الأراضي السويدية.

وأوضح الجيش السويدي أن الطائرة الروسية اخترقت المجال الجوي جنوب مقاطعة بليكينجه لوقت قصير قبل أن تغادر المنطقة مرة أخرى.

وقد تابعت المقاتلات السويدية الحادث وقامت بتصوير الطائرة الروسية ذات المحركات المروحية .

وكانت أربع مقاتلات روسية قد اخترقت بالفعل لفترة وجيزة المجال الجوي فوق السويد في بداية شهر مارس/آذار الماضي.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من شهرين، تبحث كل من السويد وفنلندا بشكل مكثف إمكانية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد حذرت روسيا الدولتين العضوتين فى الاتحاد الأوروبى والواقعتين في أقصى شمال أوروبا من اتخاذ مثل هذه الخطوة.

ميدانيا في أوكرانيا، خرج عشرون مدنيا، السبت، من مجمع آزوفستال حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتجّهوا إلى زابوريجيا، حسبما أعلنت كتيبة "آزوف" التي تؤمن حماية الموقع.

وقال نائب قائد كتيبة "آزوف" سفياتوسلاف بالامار "نُقل عشرون مدنيًا هم نساء وأطفال... إلى مكان مناسب ونأمل أن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا".

في وقت سابق السبت، أفاد مراسل وكالة أنباء "تاس" الروسية في المدينة بأن 25 مدنيا بينهم ستة أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما غادروا المجمع الصناعي.

وأضاف بالامار "قصفت مدفعية العدو الموقع طوال الليل".

وتابع أن "وقف إطلاق النار الذي كان ينبغي أن يبدأ في السادسة صباحا (03,00 ت ج) لم يبدأ حتى 11,00 صباحا. منذ ذلك الحين، احترمه الجانبان".

وأكد المسؤول العسكري أن "قافلة الإجلاء التي كنا نتوقعها الساعة السادسة صباحا وصلت فقط في الساعة 18,25 بعد الظهر".

وأوضح سفياتوسلاف بالامار أن "كتيبة آزوف تواصل إزالة الأنقاض لإخراج المدنيين... نأمل أن يستمر هذا الإجراء حتى نتمكن من إجلاء جميع المدنيين".

ولم تنجح أي محاولة إجلاء من آزوفستال حتى الآن.

ولفت بالامار إلى أنهم لا يحاولون في الوقت الحالي إجلاء الجرحى لتلقي العلاج في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

لا يزال مئات من المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين يحتمون في شبكة أنفاق تعود إلى الحقبة السوفيتية، ويتطلب وضع كثيرين منهم عناية طبية.

سمع فريق وكالة فرانس برس في أثناء جولة صحفية في ماريوبول نظمها الجيش الروسي الجمعة قصفا مكثفا في موقع آزوفستال من الصباح حتى منتصف بعد الظهر.

وفي فترة ما بعد الظهر، كانت أصوات الانفجارات متباعدة ثواني فقط وبدا بعضها قويا جدا.

تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية لشركة "ماكسار تكنولوجيز" التقطت الجمعة، دمارا في كل مباني مجمع مصانع الصلب تقريبا.

وظهرت آثار قصف في أسطح بعض المباني فيما انهارت أخرى بالكامل، وتحول بعضها الآخر إلى أنقاض.

من جانبها، قالت ممثلة الأمم المتحدة في أوكرانيا أوسنات لوبراني في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستتوجه إلى مدينة زابوريجيا بوسط البلاد للتحضير لعملية إجلاء "مأمولة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس خلال زيارة إلى كييف إن منظمته تبذل قصارى جهدها لضمان إجلاء المدنيين من ماريوبول.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها باتت تسيطر بشكل كامل على المدينة الساحلية الاستراتيجية، باستثناء منطقة آزوفستال الصناعية الواسعة.

وقد حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا من أن تصفية المقاتلين في آزوفستال ستؤدي إلى وقف محادثات السلام مع روسيا.