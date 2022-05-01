تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير سيارة ركاب في العاصمة الأفغانية كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن داعش، حسب قناة التنظيم الإرهابي على "تليجرام"، مساء السبت، مسؤوليته عن تفجير سيارة ركاب في العاصمة الأفغانية كابول.



وقال مسؤولون إن انفجار قنبلة في حافلة ركاب صغيرة في كابول، يوم السبت، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في ثاني انفجار بالعاصمة الأفغانية خلال يومين، مع تصاعد المخاوف الأمنية عشية عطلة عيد الفطر.

وقال خالد زدران المتحدث باسم قائد شرطة كابول لرويترز "قُتلت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون".

وأدى تفجير إلى قتل أكثر من 50 من المصلين بعد صلاة الجمعة داخل مسجد في كابول وسط سلسلة من الهجمات على المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقال علي ميسم (19 عاما)، وهو أحد الشهود على انفجار حافلة الركاب بينما كان ينتظر أمام مخبز قريب في ذلك الوقت، إنه رأى عددا من الجثث.

وأضاف: "رأيت أشخاصا يخرجون من الحافلة الصغيرة ووجوههم ملطخة بالدماء ومصابة بحروق.. رأيت أربع جثث تم إخراجها وكانت امرأة من بين القتلى".

وتصاعدت المخاوف الأمنية في جميع أنحاء أفغانستان حيث تستعد البلاد للاحتفال بعيد الفطر غدا الأحد تحت حكم طالبان لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما بعد الإطاحة بالحركة في أعقاب الغزو الأمريكي في عام 2001.