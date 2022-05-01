إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة دهسا بسيارة مسروقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة أحد عناصرها بجروح خطيرة دهسا بسيارة مسروقة في شمالي البلاد.



وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها السبت أنها "تجري الشرطة أنشطة مسح وتفتيش، بحثا عن مشتبه بدهس شرطي وإصابته بجروح خطيرة بالقرب من شوهام، بواسطة مركبة مشتبهة مسروقة، هرب سائقها من مكان الحادث".

وأضافت: "شرعت الشرطة بأنشطة مسح وتفتيش، في أعقاب تلقي بلاغ عن سيارة مسروقة من اللد، حيث قامت الشرطة خلال أنشطة المسح والتمشيط، بإقامة عدد من الحواجز على طول طريق هروب سائق السيارة".

وتابعت: "وفق الشبهات، صدم سائق السيارة المسروقة شرطيًا وأصابه بجروح خطيرة وأحيل إلى مركز تل هشومير الطبي".

وأشارت إلى أن "التحقيق مستمر" وإن كانت ذكرت إن "حسب الاشتباه فإن الحديث عن حادثة جنائية".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي: "على ما يبدو فإن الحدث جنائي وليس على خلفية قومية".

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "يشتبه في أنه حادث إجرامي وليس حادثا قوميا".

وأضافت: "تجري عملية مطاردة للسائق المخالف، بمساعدة طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة وسيارات دورية أخرى".

وتابعت: "ترك السائق السيارة وفر سيرا على الأقدام".

ولم يتم تحديد هوية السائق.