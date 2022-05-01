وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت قرى في منطقة خيرسون ما أسفر عن سقوط ضحايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت قرى في منطقة خيرسون ما أسفر عن سقوط ضحايا.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية ، عن وزارة الدفاع، قولها، إن "قصف القوات الأوكرانية لقريتين في منطقة خيرسون أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة وروضة أطفال ومقبرة في قريتي كيسيليفكا وشيروكا بالكا". ولم تذكر معلومات عن عدد القتلى والجرحى أو متى وقع القصف.

ولم يصدر رد فوري من أوكرانيا على التقرير، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من التقرير.

وخيرسون هي أول مدينة كبيرة وضعت القوات الروسية يدها عليها بعد بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ونجحت القوات الروسية في السيطرة على المدينة المتاخمة لشبه جزير القرم في الثالث من مارس/أذار الجاري.

وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا، وتعتبر ميناء مهما على البحر الأسود وعلى نهر دينبر ويعيش يها نحو 300 ألف نسمة وهي عاصمة مقاطعة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا في 2014.

ويعد تاريخ بنائها إلى عام 1778 وتعتبر مركزا رئيسيا لصناعة بناء السفن في أوكرانيا وتتحكم في معظم مصادر المياه الصالحة للشرب والزراعة في شبه جزيرة القرم.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث في وقت يشتد الخناق الغربي على موسكو مع فرض عقوبات اقتصادية موسعة.