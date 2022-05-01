طقس العيد: شبورة ونشاط للرياح.. ورياح ورمال في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 01 مايو 2022 إلى الجمعة 06 مايو 2022.

يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- الأحد 1 مايو

شبورة مائية صباحًا من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- الاثنين 2 مايو

نشاط رياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

- الثلاثاء 3 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الأربعاء 4 مايو

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الخميس 5 مايو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الجمعة 6 مايو

نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء شمال الصعيد على فترات متقطعة.