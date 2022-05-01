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أستراليا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):

أعلنت أستراليا اليوم الأحد تسجيل 15 وفاة إضافية مرتبطة بفيروس وأكثر من 32 ألف إصابة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن ولاية نيو ساوث ويلز سجلت 9303 إصابات و 5 وفيات اليوم الأحد، في حين أنه تم تسجيل 7654 و 7 وفيات في ولاية فيكتوريا ، علاوة على حالتي وفاة في ولاية أستراليا الجنوبية ووفاة واحدة في تاسمانيا.

ويوجد هناك 330 ألف حالة إصابة نشطة في جميع أنحاء البلاد. وأكثر من 3 آلاف مريض يخضعون للعلاج بالمستشفيات من بينهم 150 تقريبا في وحدات العناية المركزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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