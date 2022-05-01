حدث ليلاً| تحذير من الأوقاف بشأن ساحات صلاة العيد.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأوقاف تحذر من إنشاء ساحات خاصة لصلاة العيد: الوزارة هي المسؤولة عن إعدادها

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة وحدها المنوط بها الإعداد لصلاة العيد وتحديد الساحات المصرح بالصلاة فيها، ولا يجوز لأي شخص إنشاء ساحة من نفسه وإلا سيجري التعامل معه بالطرق القانونية.

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أول صورة للصحفيين المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

أعلنت النقابة العامة للصحفيين الإفراج عن ثلاثة من أعضائها ضمن العفو الرئاسي.

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عمران خان يعلن إطلاق مسيرة مناهضة للحكومة الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني المعزول، عمران خان، السبت أن حزبه، حركة الإنصاف، سيبدأ مسيرة مناهضة للحكومة باتجاه إسلام أباد في الأسبوع الأخير من مايو.

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حسام موافي: لا يجب أن نتفاجئ إذا تنازل فرد الكمبوند عن حقه في واقعة التعدي عليه

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على واقعة تعدي شخص على فرد أمن بكمبوند بالمقطم، قائلًا: "إن الأشخاص في مصر يأخذوا قوتهم من مدى خرقهم للقانون"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التخلص منه.

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الحسناء والأشقاء السبعة.. معاكسة سيدة تشعل حرب شوارع بالسلاح الأبيض في إمبابة

قتل شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بمنطقة إمبابة بسبب معاكسة سيدة.

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شرم الشيخ الأكثر طلبًا.. جسر جوي من مصر للطيران للمدن السياحية في العيد

مع أولى ساعات صباح الأحد ينطلق الجسر الجوي الداخلي، والذي تنظمه شركة مصر للطيران إلى المدن السياحية، ويتضمن 194 رحلة داخلية ابتداء من أول مايو وحتى 7 مايو بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، لنقل الراغبين في قضاء إجازة العيد إلى الأماكن السياحية.

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الحوثيون: مرور كل يوم من عمر الهدنة يغلق نافذة من النوافذ المشرعة للسلام

قال مسؤول لدى جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء السبت، إن "مرور كل يوم من عمر الهدنة، يغلق نافذة من النوافذ المشرعة للسلام"، في البلد الذي يشهد صراعاً مسلحاً منذ نحو ثمان سنوات.

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روسيا تقصف جنوب وشرق أوكرانيا وتُخرج مطار أوديسا من الخدمة

أعلنت أوكرانيا أن مطار أوديسا أصبح خارج الخدمة بعد تدمير مدرجه بضربة صاروخية روسية. وتكثف روسيا قصف شرق أوكرانيا في وقت يكشف فيه التضارب بين التصريحات الروسية والأوكرانية حول محادثات السلام مدى التباعد بين الطرفين.

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