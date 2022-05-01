بـ5 جنيهات فقط.. أهم 3 حدائق تفتح أبوابها للمصريين في العيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تستقبل الحدائق التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من الأسر المصرية أولها حديقة الحيوان في الجيزة وحديقة الأسماك، والأرومان وغيرها من الحدائق التي يقصدها المصريون في عيد الفطر المبارك.

- حديقة الأورمان

تقع الحديقة بالقرب من جامعة القاهرة، وتضم متحف كبير للنباتات والزهور النادرة، ورسوم الدخول لها 5 جنيهات للفرد.

قال الدكتور عماد عبدالمنعم، مدير حديقة الأرومان، إنه تقرر فتح حديقة الأورمان لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك، بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء، حيث تضم الحديقة العديد من الأشجار النادرة والمعمرة التى تجاوزت مائة سنة، كما تم تطوير منطقة ألعاب الأطفال، وافتتاح كافتيريا الحديقة، وتأهيل دورات المياه وأماكن الجلوس، كما تقرر فتح 34 غابة شجرية بمختلف المحافظات لاستقبال الزائرين خلال أيام العيد بالمجان.

وأكد عبدالمنعم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة، بغرض تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الحديقة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، لمواجهة أي حالات مرضية طارئة، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتواجد مكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم توفير السلال وأكياس القمامة لزوار الحديقة للمخلفات، من أجل الحفاظ على نظافة الحديقة، مناشدًا الزائرين بالحفاظ على مظهر الحديقة، من خلال وضع المخلفات في الأكياس المتوفرة.

- حديقة الحيوان بالجيزة

تقع حديقة حيوانات الجيزة في شارع مراد بالقرب من ميدان الجيزة، وتبلغ مساحتها 80 فدانًا، وتعد من أهم الحدائق في القاهرة، وتضم الكثير من الحيوانات ويوجد بها مناطق خضراء كبيرة ومناطق لألعاب الأطفال، ورسوم الدخول 5 جنيهات للفرد، وتستقبل زوارها من الثامنة والنصف صباحًا.

كشف اللواء محمد رجائي المشرف العام على حدائق الحيوان بالجيزة، آخر التطورات التي حدثت في الحديقة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحًا أن الحديقة جلبت المزيد من الحيوانات.

وأضاف المشرف العام لحدائق حيوان الجيزة لـ"الخليج 365"، أن الحديقة ستشهد عودة السيرك القومي مرة أخرى مع تجهيز السينما 3D، مدينة ملاهي والألعاب الترفيهية، مشيرًا إلى أن الحديقة لديها خطة للتطوير والعودة مرة أخرى للاتحاد الدولي.

- حديقة الأسماك

تقع الحديقة في حي الزمالك والتي تشهد مراحل تطوير وأعمال للأحواض السمكية، ورسوم الدخول لها 5 جنيهات للفرد.