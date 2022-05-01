شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة المصرية تحقق في غرق 8 أطفال بمحافظة «البحيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت النيابة العامة في مصر حبس متهمين 2 في الحادث الذي وقع فجر السبت والذي أدى إلى وفاة 8 أطفال غرقًا بمحافظة البحيرة.

وأمرت بحبس قائد المركبة ثلاثية العجلات الذي تسبب في وفاة الأطفال، وشخص آخر اتهمته بالاتجار بالبشر في حق المتوفين وتشغليهم وهم دون السن القانوني.

وذكرت النيابة المصرية أنها تلقت بلاغاً صباح السبت يفيد بوفاة 8 أطفال غرقاً بمجرى مائي أمام قرية السوالم بمركز شبراخيت في البحيرة، حيث أعلن ذووهم عن وقوع الحادث عندما كانوا في طريقهم إلى منازلهم.

وانتقل فريق من النيابة إلى محل الواقعة لمعاينته ومناظرة جثامين الأطفال. واستجوب ذويهم، الذين تواترت أقوالهم حول تشغيلهم بواسطة شخص من بلدتهم لإعانتهم على مصاريف المعيشة.

كما أضاف الفريق أن المركبة ثلاثية العجلات، التي سقطت بهم في المجرى المائي، كانت تقلهم من عملهم إلى محال إقامتهم.

واستجوبت النيابة سائق المركبة، البالغ (19 عاماً)، حيث تبين ارتكابه جريمة القتل الخطأ وقيادته مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وفي غير الغرض المخصص لها، وبدون رخصة قيادة أو تسيير.

واعترف المتهم بأنه حال سيره بالطريق فُوجئ بدراجة أخرى في مواجهته، فاختلت عجلة القيادة من يده وسقطت مركبته بالمجرى المائي.

بينما أكدت تحريات الشرطة أن المتهم كان يُقل 12 طفلاً عاملاً، بينهم المتوفين، تتراوح أعمارهم ما بين 13و14 عاماً، وتواصل السلطات البحث عن باقي الضحايا.