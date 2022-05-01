الحسناء والأشقاء السبعة.. معاكسة سيدة تشعل حرب شوارع بالسلاح الأبيض في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتل شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بمنطقة إمبابة بسبب معاكسة سيدة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة القسم.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد أحمد الوليلي والمقدم أحمد السويركي وتبين نشوب مشاجرة بين ٤ أشقاء (طرف أول) و٣ أشقاء (طرف ثان).

حسب تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، عاتب الطرف الثاني الاول على معاكسة زوجة أحدهم "دي مش أصول المرجلة".

تراشق بالالفاظ تطور إلى مشاجرة انتهت بمقتل شخص من الطرف الثاني وإصابة آخر من الطرف الأول نقل إلى المستشفى.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد علاء غنام معاون مباحث إمبابة، من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.