كلب مسعور يعقر ١٤ شخصا بينهم أطفال في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب ١٤ شخصا بينهم أطفال عقرهم كلب مسعور بمناطق متفرقة بمركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث حالات عقر بشوارع العياط.

التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، بينت أن كلبا مسعورا عقر عدد من المارة بينهم أطفال كانوا رفقتهم والدتهم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، والتعامل مع الكلب بواسطة الطب البيطري.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.