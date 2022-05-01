بيان مشترك.. السعودية تؤكد دعمها لباكستان واقتصادها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ 36 دقيقة

قال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأحد إن السعودية وباكستان ستناقشان إمكانية دعم وديعة المملكة البالغة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني من خلال تمديد أجلها “أو من خلال خيارات أخرى”.

وأودعت السعودية في العام الماضي ثلاثة مليارات دولار في بنك باكستان المركزي للمساعدة في دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وتحتاج باكستان بشدة إلى تمويل خارجي مع العجز الضخم في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يصل إلى 10.8 مليار دولار.

كما بحث الطرفان الخيارات لتعزيز تمويل المنتجات البترولية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في باكستان بما فيه مصلحة باكستان وشعبها. وتقدر باكستان استمرار دعم المملكة العربية السعودية القوي لها.

وقالت الوكالة إن باكستان رحبت أيضا بقرار السعودية تمديد اتفاقية لتمويل صادرات منتجات النفط الخام ومشتقاته.

وصدر هذا البيان بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للسعودية حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعقد شريف، خلال الزيارة، مباحثات رسمية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون الوثيق القائم بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

وفي الشأن الثنائي، أكد الجانبان أهمية تعزيز العمل من خلال مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، وتنويع التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها الى شراكات ملموسة.