تهديد الصين لتايوان يتصدر محادثات أمريكية بريطانية رفيعة المستوى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة أجرت محادثات رفيعة المستوى مع بريطانيا بشأن كيفية تعزيز تعاونهما لتقليص فرص نشوب حرب مع الصين بشأن تايوان وبحث خطط طوارئ للصراع لأول مرة.

وأضافت الصحيفة أن كورت كامبل منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادي ولورا روزنبرجر كبير مسؤولي مجلس الأمن القومي لشؤون الصين عقدا اجتماعا في تايوان مع ممثلين لبريطانيا في أوائل مارس آذار.

وفي تحليل لوكالة رويترز، أشارت فيه إلى أن المختصين في السياسة الخارجية الصينية، في بكين، بصدد استخلاص دروس استراتيجية، وذات أهمية قصوى، خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

الوكالة نقلت عن دبلوماسيين وخبراء، قولهم، إن “الاستراتيجيين” في بكين يتابعون عن كثب ما وصفوه بـ “المستنقع الأوكراني” لروسيا.

ويناقش خبراء عسكريون صينيون مجريات الحرب، في مجموعات دردشة خاصة، ويعرضون آراءهم حول التدخل الغربي في أوكرانيا وإخفاقات روسيا الظاهرة، كما كشف باحثان وأربعة دبلوماسيين آسيويين وغربيين على اتصال بالاستراتيجيين الصينيين، في حديث لرويترز.

وأجمع هؤلاء على أن فشل روسيا في “سحق” الجيش الأوكراني بسرعة كما كان يتصور البعض، أصبح يغذي المخاوف بشأن مدى جودة أداء القوات الصينية غير المختبرة بعد، ولا سيما في النزاع المحتمل ضد تايوان.

وكثفت بكين ضغوطها على تايوان منذ تولي الرئيسة تساي إنغ ون السلطة في 2016، والتي تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة وليست جزءا من “صين واحدة”.

وفي العام الماضي، سجلت تايوان 969 اختراقاً لطائرات حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، أي أكثر من ضعف العدد البالغ 380 تقريباً المسجل في عام 2020، وفقاً لقاعدة بيانات جمعتها وكالة فرانس برس.