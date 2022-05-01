في العراق.. هجمات صاروخية تستهدف قاعدة عين الأسد ولا خسائر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن التحالف الدولي في العراق السبت، عن سقوط صاروخ خارج قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية غربي بغداد، دون وقوع أي خسائر.

وقال التحالف في بيان إن قاعدة عين الأسد العراقية تعرضت لهجوم في تمام الساعة 7.55 مساء السبت، سقط على إثره صاروخ واحد على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة القاعدة.

كما أضاف أنه لم تسجل خسائر جراء هذا الهجوم، والقوات الأمنية العراقية تحقق بالموضوع.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط صاروخين خارج قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان إن صاروخين سقطا خارج قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار مساء السبت، دون خسائر تذكر، موضحة أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث”.

في حين تبنت الهجوم ميليشيا غير معروفة موالية لإيران، وفق فرانس برس.

يذكر أن قاعدة عين الأسد تضم قوات من التحالف الدولي لكنها تخضع لإدارة القوات العراقية.

ويجري استهدافها مراراً بصواريخ أو طائرات بدون طيار مفخخة. وفي 8 أبريل الماضي، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة حين حاولت الدخول إلى محيط قاعدة عين الأسد.

كما استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو بطائرات مسيرة المصالح الأميركية بالعراق في الأشهر الأخيرة.

غير أنه لا يجري تبني تلك الهجمات عموماً، لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران.