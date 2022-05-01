جونسون: ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزامه أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ووفق متحدث من مكتب جونسون، فقد أبلغ جونسون زيلنيسكي، أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم.

كما عرض أيضاً مواصلة الدعم البريطاني في المجالين الاقتصادي والإنساني، بحسب رويترز.

من جهتها شددت وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق السبت على أن ما وصفته بـ”الهجوم الروسي” على أوكرانيا “بربري وغير مبرر” على الإطلاق، في رد على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مقابلة خاصة مع “العربية/الحدث”.

وقالت الخارجية البريطانية لـ”العربية/الحدث” إن بريطانيا ستعمل مع الحلفاء لضمان محاسبة المسؤولين عن كافة الانتهاكات التي وقعت على الأراضي الأوكرانية.

كما شددت على أن “العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية هجوم بربري وغير مبرر ضد دولة ديمقراطية ذات سيادة”، مضيفة: “سنعمل مع حلفائنا لضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع”.

يشار إلى أن بريطانيا تتل المركز الثاني في ترتيب الدول التي تقدم دعما عسكريا وسياسيا واقتصاديا فاجأ كثيرين، خصوصا عندما زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف، ليكون بذلك أرفع مسؤول غربي يزور العاصمة الأوكرانية خلال الحرب.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها خصصت أكثر من 530 مليون دولار تشمل المساعدات العسكرية والإنسانية، مع وعد برفعها خلال الأشهر المقبلة.

وحسب معطيات وزارة الدفاع البريطانية، فإنها قد أرسلت أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية في صورة أسلحة متطورة، من منظومات صواريخ ودبابات ومدرعات، وهناك حديث عن صواريخ مضادة للسفن.

ويقدم الجيش البريطاني الدعم والتدريب للجنود الأوكرانيين على الحدود البولندية الأوكرانية، من أجل استعمال الصواريخ المضادة للطائرات.